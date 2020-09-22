شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 42.17 والذي يشكّل مقاومة مهمة بعد اختراقه مسبقاً، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 41.14 ثم 40.00، مع الانتباه إلى أن اختراق 42.17 سيكمل تشكيل نموذج إيجابي يدفع السعر لاختبار مستويات المقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 43.00 وقد تمتد إلى 43.84 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط