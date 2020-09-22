شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليتحرك فوق 39.70، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كشرط أول لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 38.60 ثم 37.90 بشكل رئيسي، في حين سيبقى الانخفاض المقترح قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 40.36 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط