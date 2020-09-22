شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليقترب من مستوى 23.60 مجدداً، بانتظار مزيد من الانخفاض لتخطي هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة وزيارة مستوى 22.13 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

الثبات دون 25.06 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيفتح باب تحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مستوى 26.88.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط