شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية جديدة ليضغط على مستوى 1901.80 ويحاول تأكيد كسره، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن تأكيد الكسر سيفتح الطريق أمام التوجه نحو 1860.90 كهدف رئيسي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1934.86 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط