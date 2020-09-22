شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وارتفاع "نمو" بنسبة 6.09% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسراً 37.14 نقطة ليصل إلى مستوى 8254.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.09% رابحاً 742.92 نقطة ليصل إلى مستوى 12959.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.19%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.18%.

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وقفز 74 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 6.55%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.09%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.93%، فيما تراجع 108 سهماً على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.11%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.72%، ثم سهم "الأهلي ريت 1" بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 349.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.