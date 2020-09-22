شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحاً 28.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5562.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% رابحاً 49.650 نقطة ليصل إلى مستوى 6165.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.410نقطة ليصل إلى مستوى 4365.54 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.30% خاسراً 13.340 نقطة ليصل إلى مستوى 4411.92 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 264.4 مليون سهم بقيمة 46.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8961 صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.44%، ثم قطاعي المنافع والنفط والغاز بنسبة 0.30%، 0.13%، على التوالي.
وجاء سهم شركة بيان للاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.11%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 6.36%، ثم سهم شركة صكوك القابضة بنسبة 3.94%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.99% يليه سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 5%.
وفي سياق متصل قالت شركة هيومن سوفت القابضة، إن نائب الرئيس التنفيذي للشركة رشاد صلاح استقال من منصبه اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، وذلك لأسباب وظروف شخصية.
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