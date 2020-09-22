شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "الأهلى المتحد" و"ألبا" يصعدان ببورصة البحرين بمستهل جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 3.53 نقطة ليصل إلى مستوى 1443.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 409.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.94% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.83%.
وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على طرح عرض شراء اختياري لزيادة مساهمة البنك في البنك الأهلي المتحد (مصر) من 85.5% إلى 99.85% بسعر 29.783 جنيه للسهم الواحد، على أن يقوم البنك بطرح عرض الشراء الاختياري في 24 سبتمبر الجاري.
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