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انخفاض اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.

 

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع، مقابل 20.26 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.93 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، مقابل 48.96 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

 

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كشفت جولدمان ساكس عن أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصرى فى المستقبل القريب فى ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب فى سوق العملات الأجنبية.

 

وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا، مؤكدا أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

 

وتوقعت جولدمان ساكس اتجاه المركزى المصرى للخفض التدريجى لأسعار الفائدة، متوقعة فى الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلى لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي، كما رجحت أن تنخفض عائدات سندات الخزانة بشكل طفيف فى ضوء ارتفاع الطلب الأجنبى عليها، كما توقعت أن تساعد إمكانية الحفظ المركزى والتسوية للسندات الدولية لدى يوروكلير بنك وإدراجها فى مؤشرات جى بى مورجان خلال العام المقبل، فى خفض عائدات السندات ذات الآجال الطويلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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