تراجع بورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسراً 8.91 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.9 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2416 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.43%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.14%، 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.87%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.15%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.1 مليون ورقة بقيمة 46.5 مليون درهم.
وفي سياق متصل أعلنت شركة شيميرا كابيتال، عن المراجعة الفصلية لمؤشر S&P AUE Domestic Shariah Liquid35/20 Capped Index، وتم إضافة أسهم أمانات القابضة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، الدار العقارية للمؤشر.
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