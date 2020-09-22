رئيس إيرباص يؤكد بذل كل الجهد لضمان عدم اللجوء لتسريح قسرى للعمالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لصناعة الطائرات لإذاعة (آر.تي.إل) الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستبذل كل ما بوسعها لخفض التكاليف دون اللجوء لتسريح قسري للعمالة لكنها لا تستطيع ضمان عدم حدوث ذلك.

وأبطأت شركات الطيران وتيرة تسليم طائرات جديدة مع تراجع معدلات السفر الجوي إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي بسبب القيود ومخاوف المسافرين المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأعلنت إيرباص أنها في حاجة لإلغاء 15 ألف وظيفة على مستوى العالم.

وقال فوري "الأزمة وجودية. حياتنا كشركة من المحتمل أن تصبح مهددة ما لم نتخذ الإجراءات الصحيحة، نحن نتخذها".

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وأضاف "الوضع شديد الخطورة ونواجه الكثير من الضبابية. لذلك اعتقد أنه لا أحد يمكنه ضمان عدم تطبيق تسريح قسري إذا لم نتكيف مع الوضع لا سيما إذا تطور أكثر من ذلك".

وتابع "هناك الكثير من الإجراءات التي يمكننا اتخاذها بين التسريح الطوعي والتسريح القسري".

كان فوري أرسل خطابا للموظفين هذا الشهر حذر فيه من أن الشركة قد تطبق تسريحا قسريا للعمالة بعدما فشل قطاع السفر الجوي في التعافي من الجائحة بالسرعة المتوقعة.