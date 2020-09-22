شكرا لقرائتكم خبر عن "جهاز الإحصاء " يرصد ارتفاع أعداد الرجال لـ 51.7 مليون نسمة من عدد السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية ارتفاع أعداد السكان من الذكور والإناث في الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد السكان من الذكور إلى 51.7 مليون نسمة في شهر مايو الماضي، مقابل 50.8 مليون نسمة في شهر مايو من عام 2019، بزيادة بلغت 900 ألف نسمة.

وذكرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان من الإناث شهد ارتفاعا أيضا، حيث بلغ 48.7 مليون نسمة في مايو الماضي، مقابل 47.8 مليون نسمة في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 900 ألف نسمة أيضا.

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وكشفت بيانات تطور عدد المواليد والوفيات خلال الفترة الماضي، تراجع اعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد المواليد نحو 170.6 ألف مولود، مقابل 187 ألف مولود في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 17 ألف مولود.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوفيات بلغ نحو 56 ألف حالة في مايو الماضي، مقابل 44 ألف حالة في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 12 ألف حالة.

وأوضحت البيانات، استمرار الارتفاع في اعداد السكان في مصر، حيث بلغت نحو 100.4 مليون نسمة في مايو الماضي، مقابل مليون و200 ألف نسمة في شهر ابريل من العام الجاري، بزيادة بلغت 200 ألف نسمة.