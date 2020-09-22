شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنخفض مجددا مقابل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة. وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.

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