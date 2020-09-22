شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر ديسمبر بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر ديسمبر بخصم يبلغ 0.20 دولار للبرميل. يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم ديسمبر في نهاية أكتوبر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر.

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