شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى بالسوق المحلى تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز 110-130 جنيها،و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

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ووجهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، بتكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، للمرور الدورى على جميع المجازر لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.