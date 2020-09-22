اليورو مقابل الين ينجح باستئنافه السلبية- تحليل - 22-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن سعر الزوج بتداولات يوم أمس بكسر الدعم المستقر عند 123.30 والثبات دونه مسجلا بذلك بعض الأهداف السلبية بوصوله نحو 122.50, استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط ليستهدف بشكل أولي مستوى 122.25 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف التالي المستقر عند 120.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.40 و 122.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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