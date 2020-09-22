شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف-تحليل - 22-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر الزوج بتداولات يوم أمس مع سلبية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لهبوط حاد مسجلا بذلك الهدف المستقر عند 133.70 وليواجه بذلك مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي كما هو واضح بالرسم المرفق.
نتوقع تشكيل السعر حاليا لبعض التذبذب الجانبي ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم السلبي الإضافي وليمكنه ذلك من كسر مستوى 133.70 بهدف الوصول نحو محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 131.90 وصولا نحو 130.00 ليشكل ذلك حاجز نفسي أمام التداولات السلبية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.40 و 133.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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