شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل - 22-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر البلاتين عن تأجيله للهجوم الصاعد بتسلله دون مستوى 915.00 متكبدا بذلك خسائر واضحة نظرا لملامسته لمستوى 852.50 وتسلله دون محور المتوسط المتحرك 55. كذلك تمركز مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية ليؤكد بدوره استسلام السعر لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنتوقع انجذابه قريبا نحو 815.00 ليشكل ذلك الهدف التصحيحي التالي خلال الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 815.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل - 22-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.