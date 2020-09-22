شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر اختبار الدعم– تحليل -22-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس موجه سلبية مؤقتة ليختبر بذلك دعم القناة الفرعية الصاعدة الممتد نحو 3.000, نذكر بأهمية ثبات هذا الدعم ليؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي تستهدف بدورها مستوى 3.1200 و 3.1800 على التوالي.
أما محاولة تسلل السعر دون هذا الدعم والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده بذلك لعديد من الخسائر والتي قد تبدأ من 2.9200 و 2.7600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 3.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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