شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تسعير متوقع لسهم "بن داود" عند 96 ريالا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رجح مدير اكتتاب مجموعة بن داود القابضة أن يتم تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 96 ريالا للسهم، مع ارتفاع الطلب في عملية بناء سجل الأوامر.

وأظهرت وثيقة أنه قد تم بالفعل تغطية الاكتتاب في اليوم الثاني لبدء عملية تسجيل الطلبات وبناء سجل الأوامر والتي بدأت في يوم 13 من سبتمبر الجاري، بحسب "رويترز".

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وتعتزم "بن داود" طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال. وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم 27 من سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة يومين.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

ولدى شركة بن داود القابضة تراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، 35 عاماً منها في محلات التجارة بالتجزئة. ومنذ بدايتها منذ أكثر من 35 عاماً، نمت شركة بن داود القابضة من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز بائعي التجزئة في المملكة العربية السعودية. كانت قصة نجاحنا مدفوعة بالإبتكار المستمر والإلتزام ببناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والشركاء والعملاء.