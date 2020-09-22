شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية توقع اتفاقية لتطوير تقنية لتعقيم الطائرات والمطارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مذكرة تفاهم لتطوير حلول تقنية هي الأولى من نوعها لتعقيم المطارات والطائرات لاستخدامها في جميع المطارات السعودية.

وبموجب المذكرة، سيتم صناعة وحدات تطهير وتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الطائرات، حفاظاً على سلامة وصحة الركاب، والحد من انتشار الفيروسات مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 100 شركة طيران محلية ودولية، في المطارات السعودية، والبالغ عددها 28 مطاراً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووحدة التعقيم الجديدة تمتاز بسهولة التشغيل، ومدعومة بمكونات تصنيع موثوقة عالية الجودة، وتُعد الوحدة أداة تطهير قوية لمعالجة وتعقيم المساحات الواسعة بشكل مكثف وفعَّال، مدعومة بنظام طاقة قوي وموثوق به، مما يساعد على تعقيم الطائرة وتطهيرها في وقت قصير يتراوح ما بين 7 دقائق للطائرات الصغيرة، و15 دقيقة للطائرات للكبيرة.

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وأعلنت الشركة منذ أيام عن توقيع اتفاقيتي تمويل مرابحة بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن اتفاقية التمويل الأولى موقعة مع بنك البلاد بما لا يتجاوز750 مليون ريال، فيما وقعت الشركة الاتفاقية الثاني مع البنك الأهلي التجاري بما لا يتجاوز750 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل 36 شهر.

يُذكر أن الخدمات الأرضية حققت صافي خسائر بلغ 197.9 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 123.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبدها للخسائر خلال الربع الثاني إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة كوفيد-19 باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال).