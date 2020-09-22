شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 21 من تموز/يوليو متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس ووسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.38% لتتداول حالياً عند 889.76$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 886.35$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 93.58 مقارنة بالافتتاحية عند 93.56.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12 مقابل 18 في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 2.4% إلى نحو 6.05 مليون منزل مقابل 24.7% عند 5.86 مليون منزل في تموز/يوليو الماضي.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الأول من شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون حول قانون "يهتم" (CARES)، ومن المرتقب أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة اختيار مجلس النواب غداً الأربعاء حيال الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، قبل أن يدلي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية دعوة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم للاستعداد إلى حدوث جائحة عالمية جديدة، معرباً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون أكثر استعداداً لكون الجائحة الحالية لفيروس كورونا لن تكون الأخيرة، مضيفاً أن التاريخ يعلمنا أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة بالفعل من حقائق الحياة وأنه في حالة حدوثها يجب على العالم أن يكون جاهز لحدوثها بصورة أفضل من الماضي.

وفي نفس السياق، فقد نوه أحد المسئولين في المنظمة أيضا الجمعة لكون الحياة لن تعود إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل تفشي الفيروس التاجي قريباً، معرباً أنه لفترة طويلة قادمة يجب الحفاظ على قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ويقيم المستثمرين التوقعات بأن الدول الأوروبية قد تفرض المزيد من القيود على الحياة العامة في الأيام المقبلة وسط ارتفاع سريع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا هناك.

ومن المقرر أن تعيد المملكة المتحدة فرض بعض القيود اعتباراً من الخميس المقبل ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، كما قد كشف عمدة لندن صادق خان في مطلع هذا الأسبوع عن مناقشات مع الحكومة البريطانية حول فرض قيود الإغلاق بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في المدينة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 30.95 مليون ولقي 959,116 شخص مصرعهم في 216 دولة.