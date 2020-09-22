شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 26 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7223 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7224 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 0.7192، بينما الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7235.

هذا وقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل خطاباً تحت عنوان خطاباً تحت عنوان "الاقتصاد والسياسة النقدية الاسترالية" عبر الأقمار الصناعية في مؤتمر مجموعة الصناعة الاسترالية والذي أعرب من خلاله عن كون انخفاض الدولار الاسترالي سيفيد الاقتصاد وأن المركزي الاسترالي يراقب عن كثب أدلة تجريبية "مختلطة" على المعدلات السلبية.

كما أفاد مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر ديبيل بأن خيارات سياسة الحد من العائد المستهدف ومعدل معدل تسهيل التمويل لأجل تعد خيار للمركزي الاسترالي وأن المركزي الاسترالي يقيم خيارات السياسة الأخرى، موضحاً أن زيادة تسهل التمويل لآجل يعد تسهيل كبير للسياسة النقدية، ومضيفاً أن التدخل في سوق العملات الأجنبية غير فعال في الظروف الحالية.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12 مقابل 18 في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 2.4% إلى نحو 6.05 مليون منزل مقابل 24.7% عند 5.86 مليون منزل في تموز/يوليو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الأول من شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون حول قانون "يهتم" (CARES)، ومن المرتقب أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة اختيار مجلس النواب غداً الأربعاء حيال الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، قبل أن يدلي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ.

ونود الإشارة، لكون وزير الخزانة ستيفن منوشين سيلقي أيضا بعد غد الخميس مع باول بشهادته هو الأخر حول قانون "يهتم" (CARES) أمام الكونجرس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب باول عن كون الاقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه أمامه طريق طويل قبل التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا، مع تأكيده على أن هناك الحاجة للمزيد من السياسة المالية والنقدية لمنع الأزمة الصحية من التسبب في أضرار طويلة الأجل للاقتصاد.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 أيلول/سبتمبر، تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل مع الكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله باول عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.