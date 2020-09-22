شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية، بينما تراجعت مؤشرات الاسترالية وانخفض كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ولا يزال يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم احترام كبار السن أمس الاثنين وعطلة يوم الاعتدال الخريفي اليوم الثلاثاء في اليابان.

هذا وقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل خطاباً تحت عنوان خطاباً تحت عنوان "الاقتصاد والسياسة النقدية الاسترالية" عبر الأقمار الصناعية في مؤتمر مجموعة الصناعة الاسترالية والذي أعرب من خلاله عن كون انخفاض الدولار الاسترالي سيفيد الاقتصاد وأن المركزي الاسترالي يراقب عن كثب أدلة تجريبية "مختلطة" على المعدلات السلبية.

كما أفاد مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر ديبيل بأن خيارات سياسة الحد من العائد المستهدف ومعدل معدل تسهيل التمويل لأجل تعد خيار للمركزي الاسترالي وأن المركزي الاسترالي يقيم خيارات السياسة الأخرى، موضحاً أن زيادة تسهل التمويل لآجل يعد تسهيل كبير للسياسة النقدية، ومضيفاً أن التدخل في سوق العملات الأجنبية غير فعال في الظروف الحالية.

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بخلاف ذلك، لا تزال أسهم القطاع المالي تقود مسيرات الخسائر بقيادة أسهم كل من مصرف أتش-أس-بي-سي وستاندرد تشارترد عقب التقرير التي حددتهم من بين بعض المقرضين العالمين ضمن المزاعم بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال المشبوهة على مدى ما يقرب من عقدين، وفي سياق أخر، يقيم المستثمرين التوقعات بأن الدول الأوروبية قد تفرض المزيد من القيود على الحياة العامة في الأيام المقبلة وسط ارتفاع سريع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا هناك، ومن المقرر أن تعيد المملكة المتحدة فرض بعض القيود اعتباراً من الخميس المقبل.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.06% ليربح 2.66 نقطة ويصل إلى المستوى 4,694.09، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليخسر 4.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,312.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.26% ليخسر 63.36 نقطة ويصل إلى المستوى 23,887.33، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 2.06% ليخسر هو الأخر 49.29 نقطة ويصل إلى المستوى 2,340.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.61% ليربح 69.89 نقطة ويصل إلى المستوى 11,608.99، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.65% ليخسر 37.62 نقطة ويصل إلى المستوى 5,785.00.