شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم.. البورى من 32 لـ 46 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الجملة الرسمية بسوق العبور للجملة حيث سجلت أسعار البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها.
وسجل البلطي المزارع "2". 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو، و البلطى المزارع "1" سجل 13-15 "، وسجل البلطي الاسواني 17-37 جنيها بينما جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،.
وسجل السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها،.
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.
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