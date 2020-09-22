شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتجه نحو الهدف – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 0.9192، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة يدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب بطء الموجة الصاعدة.

وبشكل عام، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستويات 0.9075 ثم 0.9040 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد