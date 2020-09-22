شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لمستوى 0.7250 واستقر دونه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، في طريقه لزيارة مستويات 0.7100 ثم 0.6964 كأهداف سلبية رئيسية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7325 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط