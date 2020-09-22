شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه مزيد من الضغط السلبي – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بعد ملامسة هدفنا المنتظر عند 39.15، وحاول اختراق مستوى 39.70، لكنه لم يتمكن من الثبات طويلاً فوقه، ليبدأ اليوم بميل هابط جديد يشير إلى أن السعر سيواجه مزيد من الضغط السلبي خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تبدأ بتخطي 39.15 لفتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 38.60 ثم 37.90 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 40.36 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط