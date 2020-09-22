الفضة تحقق أهداف سلبية ممتدة – تحليل - 22-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية يوم أمس ليتجاوز مستوى 25.06 ويصل إلى المستوى التصحيحي التالي عند 23.60، ليرتد صعوداً ويختبر المقاومة التي تشكّلت عند 25.06 بعد كسره مسبقاً، حيث حافظ على ثباته دونه، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف المسار التصحيحي الهابط، حيث تبدأ الأهداف بكسر مستوى 23.60 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 22.13 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 25.06 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي والتوجه نحو مناطق 26.88 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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