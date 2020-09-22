شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي كما أشرنا في تحديثاتنا الفنية يوم أمس وأجرى محاولات لكسر مستوى 1901.80، لتظهر ملامح تركيبة فنية سلبية تشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تأكيد كسر مستوى 1901.80 سيدفع السعر إلى 1860.90 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1934.86 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1935.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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