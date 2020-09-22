شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.3362، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3450 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليبقى الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3190 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3390
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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