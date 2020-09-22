شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق بعض المكاسب – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من حاجز 105.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 103.65 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.50 والمقاومة 105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط