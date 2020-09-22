شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بقوة – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2800 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الميل الهابط لزيارة مستوى 1.2705 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2880 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مستوى 1.3000 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2705 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط