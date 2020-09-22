شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1.1720، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل القناة الهابطة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.1540.
من هنا، فإننا نتوقع استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.1860 ثم 1.1910 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1670 والمقاومة 1.1840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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