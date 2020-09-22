شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 6150 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6116 نقطة، في ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 6150 نقطة، فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,080 وبين مستوى المقاومة هو 6,171 نقطة