شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائره كبيرة -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9764 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق المؤشر متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9700 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,631 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,889 نقطة