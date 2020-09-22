شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 53٫30 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي من القناة الصاعدة طويلة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول، رط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.6 بينما مستوى المقاومة هو 53.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط