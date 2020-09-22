شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 178 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 177 فلس، في ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 163 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 174 بينما مستوى المقاومة هو 178 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر صناعات (NIND) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.