شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 178 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 177 فلس، في ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 163 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 174 بينما مستوى المقاومة هو 178 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط