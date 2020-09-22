كابلات (CABLE) يتجه لأعلى -تحليل صباحي- 22-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 690 فلس، ملامسا لخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل دعما قد يضغط على السهم لأعلى لمستوى المقاومة 740 فلس كمستوى الاول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 660 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 677 بينما مستوى المقاومة هو 703 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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