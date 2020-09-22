شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 25٫40 فلس، وذلك بعدما اقترب السهم من مستوى الدعم الحالي عند 21 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 29 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.9 بينما مستوى المقاومة هو 26.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد