شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 570 فلس، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى569 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته الحالي عند 570 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 620 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 566 بينما مستوى المقاومة هو 575 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد