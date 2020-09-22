شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 40٫10 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 42 فلس، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما كون السهم نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 36 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.5 بينما مستوى المقاومة هو 41.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط