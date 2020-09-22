عقارات ك (KRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 99 فلس، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 90 فلس، شرط بقاء اسهم اسفل مستوى 103 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98.0 بينما مستوى المقاومة هو 99.9 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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