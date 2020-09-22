شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 99 فلس، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 90 فلس، شرط بقاء اسهم اسفل مستوى 103 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98.0 بينما مستوى المقاومة هو 99.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط