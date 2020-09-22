شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 186 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 181 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 190 فلس كمستوى أول ثم 197 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 181 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 185 بينما مستوى المقاومة هو 187 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد