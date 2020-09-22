شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 186 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 181 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 190 فلس كمستوى أول ثم 197 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 181 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 185 بينما مستوى المقاومة هو 187 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر مواشي (CATTL) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.