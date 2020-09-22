شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 76٫30 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 73 فلس، كما يستند السهم على خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 80 فلس كمستوى أول ثم 84 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 73 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 75 بينما مستوى المقاومة هو 77.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد