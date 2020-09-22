شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1٫90 ريال، فقد تراجع السهم مخترقا هذا المستوى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 1٫757 ريال، مما يشير الى تحول السهم الى الاتجاه الهابط والمكانية الوصول لمستوى الدعم 1٫60 ريال كمستوى أول ثم 1٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫95 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.65 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.86 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط