"عمر افندى " تؤكد دفع 35 مليون دولار مديونية مؤسسة التمويل الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أيمن سالم ،رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه تم دفع كامل مديونية مؤسسة التمويل الدولية لدى الشركة ، والتي كانت نحو 42 مليون دولار تم تخفيضها لـ 35 مليون دولار ،وذلك منذ مارس الماضى بعد مفاوضات ناجحة للحكومة مع المؤسسة الدولية التي تجاوبت مع الشركة .
وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، جارى التفاوض مع المستثمر السعودى جميل قنيبط ، المالك السابق للشركة وشركة أنوال السعودية لإنهاء الخلاف بينه وبين الشركة حيث تم عرض مبلغ مالى عليه ،كتعويض ولم يتم الاتفاق حتى الان نتيجة توقف المفاوضات بسبب أزمة كورونا ، مشيرا الى أنه جارى التجهيز لافتتاح عدد من الفروع خلال الفترة المقبلة .
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