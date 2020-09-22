شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء " تراجع حالات الطلاق فى مصر إلى 4 آلاف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن حالات الطلاق تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل عدد حالات الطلاق بلغت نحو 4.9 آلاف حالة، مقابل 13.2 ألف حالة طلاق خلال شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8.3 آلاف حالة.

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ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عقود الزواج خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت حالات الزواج في مايو الماضي لتصل إلي 32.1 ألف عقد زواج، مقابل نحو 41.1 ألف عقد زواج، في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 11 ألف حالة زواج وبنسبة تراجع بلغت نحو 21.9%.