شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن خطة تركيب عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدى خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة للغاز الطبيعي ، بأخرى مسبوقة الدفع ،مجموعة من المميزات منها الحفاظ علي الطاقة التحكم ومراقبة استخدامات للغاز بكل سهولة ويسر، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بخطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتركيب عدادات الغازالطبيعي مسبوقة الدفع .

-1نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لإستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ، في محافظة الإسكندرية.

-2جاري استكمال منظومة تركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع .

-3 إسناد توريد 1.2مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحها.

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-4من المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الجزء المتبقي تباعاً خلال السنوات المقبلة.

-5عدادات الغاز مسبوقة الدفع تُمّكن المواطنين من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة.

-6 رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعي. -7وضع خطة تدريب لشركات التوزيع على استخدام منظومة الدفع المسبق.

-8 خطة أخرى لتدريب العملاء على استخدامه تمهيداً لبدء تركيب العدادات بمختلف مناطق الجمهورية حيث بدأ التدريب بشركات "غاز مصر" و"تاون جاس" و"بتروتريد" و"ناتجاس" و"مايا جاس"، وجار حالياً تدريب مجموعة طاقة.

-9حتى الاول من سبتمبر الجاري تم تركيب 23.225 ألف عداد، بواقع 20.087بمناطق بشائر الخير 1 ، 2 ، 3 والأسمرات 1 ، 2 ومنطقة أهالينا بمدينة السلام، و3028 عدادا بمحافظة القليوبية بمناطق الدير، وشبين القناطر، والمنزلة، بالإضافة إلى 110 عدادات بالتجمع الخامس بمنطقة القرنفل.