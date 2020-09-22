شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تريليون و518 مليار جنيه ودائع البنوك وارتفاع معدل السيولة النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الودائع بالبنوك المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و518.6 مليار جنيه، مقابل 3 تريليون و931.9 مليار جنيه في شهر ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 586.7 مليار جنيه.

وذكرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعا في ابريل الماضي، حيث بلغت نحو 756.3 مليار جنيه، مقابل 615.4 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 140.9 مليار جنيه.

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أما بالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد حققت ارتفاعا أيضا، وسجلت نحو 3792.3 تريليون جنيه في ابريل الماضي، مقابل 3316.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 475.8 مليار جنيه.

وأرتفع المعروض النقدي ليسجل نحو تريليون و56 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 881 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 175 مليار جنيه ، وسجلت السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمتها نحو 4 تريليونات و353 مليار جنيه، مقابل 3 تريليونات 762 مليار جنيه فى شهر أبريل من عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 591 مليار جنيه.