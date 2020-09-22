شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء " تراجع أعداد المواليد فى مصر شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تطور عدد المواليد والوفيات خلال الفترة الماضية، وشهدت أعداد المواليد تراجعا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد المواليد نحو 170.6 ألف مولود، مقابل 187 ألف مولود في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 17 ألف مولود.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوفيات بلغ نحو 56 ألف حالة في مايو الماضي، مقابل 44 ألف حالة في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 12 ألف حالة.

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وأوضحت البيانات، استمرار الارتفاع في اعداد السكان في مصر، حيث بلغت نحو 100.4 مليون نسمة في مايو الماضي، مقابل مليون و200 ألف نسمة في شهر ابريل من العام الجاري، بزيادة بلغت 200 ألف نسمة.

وسجل عدد سكان مصر مستوى 100 مليون نسمة في شهر فبراير الماضي، وارتفع بعدها عدد السكان في شهر مارس الماضي ليصل إلى مليون و100 ألف نسمة،